غرفة عمليات شمال سيناء لم تتلق أية شكاوى خلال أول أيام العيد

اعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ علي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلي أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الاخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

وأعلن المحافظ عن توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم والمجمدات، بجانب توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد المبارك، معلنًا عن استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحي وغيرها.