الأمن يضبط 7 سائقين لتعاطيهم المخدرات

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

وفى سياق اخر فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وفى سياق اخر فقد اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

واقعة أخري أمرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.