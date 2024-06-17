رئيس مياه الشرب بسوهاج يتفقد أعمال التشغيل والصيانة بمواقع العمل

هنأ المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب وجميع قيادات الشركة من رؤساء القطاعات ورؤساء المناطق العاملين بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة لدورهم البارز فى تقديم كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى والقيام باعمال الاصلاح لجميع اعطال الصرف الصحى خلال تلك الفترة.

واوضح رئيس مياه سوهاج انه خلال اول ايام العيد تم مرور جميع قيادات الشركة على مواقع العمل لتهنئة العاملين ومتابعة اعمال التشغيل والصيانة وإصلاح الاعطال لتحقيق رضا المواطنين وان الشركة قد اعلنت فى وقتا سابق رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الاضحى المبارك من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والصيانة والإصلاح واستمرار عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة وكذلك فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا