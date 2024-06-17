سقوط متهم بحيازة أقراص مخدرة بـ 2,5 مليون جنيه

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص)بممارسة نشاطإجرامى تخصصفىالإتجار بالأقراص المخدرةوالمؤثرة وترويجهابكميات كبيرة مُتخذاً من مخزن للأدوية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن .. وبحوزته (1,053 قرص مخدر ومؤثر ومهرب – سبائك ذهبية وزنت 829 جرام) .

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (2,500مليون جنيه).

في سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق نشب بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، بدائرة مركز شرطة أخميم دون حدوث إصابات بين الأهالى.

تلقت أجهزة أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بنشوب حريق بحوش بمركز أخميم، وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل ملك خالد ث ا ف 60 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتح عــن ذلك ثمــة إصابات، وبسؤال مالك الحوش بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.