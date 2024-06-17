الأمن يُلاحق مُروجي الألعاب النارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (مالك محل ألعاب) بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وعُثر بحوزته على (كمية منألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) .

ضبط (بائع متجول) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .. وعُثر بحوزته على (كمية منألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) .

ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة عين شمس .. وعُثر بحوزته على (كمية منألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) .

ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة المقطم .. وعُثر بحوزته على (كمية منألعاب نارية مختلفة الأحجام) .

ضبط (ربة منزل - عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وعُثر بحوزتهما على (كمية منألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) .

ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الجمالية .. وعُثر بحوزتهم على (1,055,000قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) .

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة باب الشعرية .. وعُثر بحوزته على (كمية منألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) .

إخماد حريق نشب داخل حوش في سوهاج



نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق نشب بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، بدائرة مركز شرطة أخميم دون حدوث إصابات بين الأهالى.

تلقت أجهزة أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بنشوب حريق بحوش بمركز أخميم، وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل ملك خالد ث ا ف 60 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتح عــن ذلك ثمــة إصابات، وبسؤال مالك الحوش بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.