إرتفاع درجات الحرارة تسرق فرحة العيد لدى القنائيين

أثرت درجات الحرارة المرتفعة خلال أيام العيد على إقبال المواطنين بمحافظة قنا على المتنزهات والأماكن العامة والاستمتاع باجازة العيد، والتى كان يتم قضائها فى الحدائق العامة والنوادى الاجتماعية وعلى كورنيش النيل.

العيد هذا العام أصبح مختلف فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة الغير عادية إلى خلو الشوارع من المارة فى أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لعزوف المواطنين عن الذهاب للمتنزهات والحدائق العامة بالمحافظة.

محدودية أماكن التنزة بقنا جعل خيارات الاستمتاع بأيام العيد محدودة للغاية فى وجوه الأهالى، فلا يزال العمل يسير على قدم وساق فى أعمال تطوير كورنيش النيل بقنا، ولم تنتهى بعد، بالإضافة لتدهور حال كورنيش مدينة نجع حمادى، ودشنا، وعدم وجود أماكن على النيل مناسبة فى باقى مراكز المحافظة.

الأهالى بدورهم وعلى إثر ارتفاع درجات الحرارة، دون العديد منهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يطالبون فيها الدولة بضرورة زيادة المساحات الخضراء خصوصا فى الشوارع والاماكن العامة، بجانب زيادة معدل زراعة الأشجار فى الطرق السريعة، وذلك لما لها من إثر ايجابى على مجابهة التغير المناخى التى باتت معالمه تظهر على مستوى دول العالم، وباتت تشكل تحديا كبيراً يقف فى وجه البشرية بشكل عام.

محافظ قنا يعلن عن فتح 13 مجزرا لاستقبال الأضاحي وذبحها بالمجان فى العيد

وكان عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اعلن عن تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وناشد محافظ قنا جميع أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما شدد على منع ذبح الأضاحي في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد الداودى على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

و من جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، لافتا الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود.

وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى.

وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى.

وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط. وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف. وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا. وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.