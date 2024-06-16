فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج ١٤٤٦هـ

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن نشر إعلان التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م ، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية ممن مضى على تعيينهم خمس سنوات ولم يحصلوا على أي جزاء أو عقوبة آخر خمس سنوات، مع فتح باب التقدم لجميع الواعظات المعينات، والواعظات المعتمدات بالوزارة، وفتح باب التقدم أيضًا للراغبين من أعضاء وعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين بمجالس الإفتاء والإقراء والأسابيع والقوافل الدعوية بالأوقاف.

أوضحت الأوقاف، أن ذلك بالشروط التالية:

1- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة بتفوق اختبار القرآن الكريم حفظا وأداء ، وكذلك اختبار الثقافة الإسلامية العامة واللغة العربية وفقه الحج وقضايا التجديد في ضوء الكتب التي تحددها الوزارة من إصداراتها في ذلك من خلال الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الوزارة تحريريا وشفويا ؛ حيث إن مهمتهم ستكون هي التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.

الشروط الخاصة بالسن للواعظات وعضوات هيئة التدريس

وزارة الأوقاف المصرية

2- بالنسبة للواعظات وعضوات هيئة التدريس خاصة ألا يقل سن المتقدمة عن 45 عامًا في 1/ 1/ 2025م.

فعلى الراغبين والراغبات في التقدم للإعلان ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWU7b2ifVb6_TXxPR8rXtxYEbvNobSTlr2koRpHGlYOjKYZw/viewform?usp=sf_link

علمًا بأن الأولوية حال اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات بكفاءة وتميز ستكون لمن لم يسبق له أو لها مرافقة أي من بعثات الحج مرشحًا من الوزارة.