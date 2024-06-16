مشاهد من مناسك الحج

شهدت صفحات المصريين على السوشيال ميديا، مشاهد مختلفة لجموع الحجاج وهم يؤدون شعائر الحج هذا العام، ما بين هذا الحاج الذى اعتلى إحدى أعلى النقاط فى جبل عرفات وهو ممدد على تلك البقعة الكريمة رافعا وجهه للسماء يناجى ربه بما فى صدره، والله دائما قريب مجيب الدعاء.

صورة أخرى لزوج يرفع مظلة لزوجته أثناء الصلاة على جبل عرفات كنوع من الحماية من أشعة الشمس الملتهبة.

مشهد آخر لجموع المصلين فى الحرم المكي الشريف حيث قبلة المسلمين، ويبدو الحجاج وهو ساجدون للمولى عز وجل، حيث لا فرق بين عربى أو أعجمى، الكل سواء كأسنان المشط داخل هذا الحرم.

مشهد آخر لحاجين يجمعان بعض الحجارة لرمى الجمرات فى منى، وهى من آخر الشعائر قبل التوجه لمكة لأداء طواف الوداع.