مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان وليبيا وأوكرانيا على مدى يومين

يعقد مجلس الأمن ، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، جلسات لمناقشة الوضع في ليبيا وأوكرانيا والسودان.

ويعقد مجلس الأمن وفقا لبيان غداً الثلاثاء جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن الوضع في السودان، تناقش جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار، ومن المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، ومدير شعبة العمليات والدعوة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، وممثل المجتمع المدني، الإحاطة غدا.

كما يعقد المجلس غدا، إحاطة مفتوحة بشأن أوكرانيا حيث طلبت سلوفينيا والولايات المتحدة اللذان يشاركان في تناول القضايا السياسية في أوكرانيا - الاجتماع، و من المتوقع أن تقدم فيه وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إحاطة.

من جهة أخرى، يعقد المجلس بعد غد الأربعاء جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة، بشأن الحالة في ليبيا وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومن المتوقع أن تقدم ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص والموظف السياسي المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إحاطة.

مجلس الأمن الروسي: على دول "بريكس" الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أنه يجب على دول مجموعة "بريكس" الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - خلال الجلسة العامة لمنتدى "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب" الدولي المشترك، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" الإخباري، اليوم الاثنين إنه "يتعين على بريكس أيضا مقاومة أي محاولات يمكن تفسيرها بشكل خاطئ، بما في ذلك فرض نظام عالمي غير متبلور "، مشيرا إلى أن "هذا الأمر مفيد فقط للدول الغربية".

ويعقد المنتدى الدولي المشترك بين الأحزاب في شكل "بريكس والدول الشريكة"، بعنوان "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب" في فلاديفوستوك بمبادرة من "حزب روسيا الموحدة"، ويستمر يومي 17 إلى 18 يونيو الجاري.

وتحضر المنتدى وفود من أذربيجان وبيلاروس وفنزويلا وإندونيسيا وكمبوديا والصين وكوبا ولاوس وطاجيكستان وتايلاند وإثيوبيا ودول أخرى.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 527 ألفا و390 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 527 ألفا و390 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1080 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأضافت الهيئة أن "روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية: 7 آلاف و958 دبابة و15 ألفا و287 من المركبات المدرعة و13 ألفا و927 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي و2296 صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2337 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و967 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و167 طائرة بدون طيار".