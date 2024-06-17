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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

آثار الأجداد تستقبل عشرات الآلاف من الاحفاد خلال إجازة عيد الأضحى

الاثار
الاثار

استقبلت المواقع  والمتاحف الأثرية بالقاهرة والمحافظات عشرات الآلاف من الزوار المصريين والأجانب خلال أول أيام العيد متحديين حرارة الشمس والموجهة الحارة الغير طبيعية 

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حيث شهدت مناطق اثار الاهرامات ومتحفي الحضارة والتحرير والمتحف الكبير منطقة الدرج العظيم تدفق الزوار والاستمتاع بتاريخ الأجداد وحضارة مصر وآثارها الخالدة 

وكانت وزارة السياحة والآثار قد وضعت خطة جذب بالمناطق والمتاحف الأثرية بهدف جذب الزوار بشكل جديد ومختلف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الممتدة لأكثر من 10 ايام بخلاف تأمين الزيارات ومراقبة الاماكن الأثرية بالكاميرات منعا لحدوث أي تجاوز  ضد الزوار والسياح حتي لايضر الأمر بسمعة السياحة المصرية 

في المتحف الكبير  استمرت زيارة منطقة الدرج العظيم أو البهو العظيم الذي يضم أكثر من 87تمثالا من التماثيل الضخمة تضم أشهر وأهم ملوك مصر من كل العصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة ويكون الصعود علي الدرج العظيم بسلم كهربائي متحرك والنزول بين الأجداد الذين يتقدمهم العظيم الملك رمسيس الثاني.. والسماح للزوار في التجول بالمنطقة التجارية  والتعرف علي ما تحتويه 

وفي متحف الحضارة  تم وضع مظلات انتظار لحماية الزوار من حرارة الشمس القاسية في ظل زيادة أعداد الزوار والإقبال علي المتحف في إجازة العيد والاستمتاع بقاعة العرض المتحفي وقاعة المومياوات الملكية التي تبهر وتجذب الزوار .هذا بخلاف البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية للاطفال والكبار الموجودة باستمرار داخل أنشطة المتحف 

وفي المتحف المصري بالتحرير..الزيارات المسائية للمتحف مستمرة بجانب الزيارات الصباحية وعودة أنشطة الاطفال من ورش رسم وتلوين وتصميم وأنشطة اخخري مهمة للاطفال  بجانب الاهتمام بزيارات أصحاب الهمم وتهيئة مناطق الزيارة لهم للاستمتاع بتاريخ أجدادهم 

و يقام متحف الفن الاسلامي بفتح باب الزيارة وتقديم عروض فنية تتماشي مع طبيعة وأنشطة المتحف ..وفي قلعة محمد علي سيتم  اضاءتها بالالوان المبهرة وتوفير طفطف لنقل  الزوار من باب القلعة حتي اماكن الزيارات والمزارات الداخلية بخلاف توافر بعض الأنشطة والفرق الشعبية وبعض الحفلات 

وفي صعيد مصر حيث الحرارة الملتهبة بدأت وزارة السياحة والآثار تفعيل تخفيض  50%علي اسعار تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية بمحافظات الاقصر وقنا وأسوان وخلال شهور يونيه ويوليو واغسطس لجذب الزوار ودعم النشاط السياحي خلال شهور الصيف الملتهبة بفعل حرارة الشمس

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