مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار فى طاميه بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بقرية الهيئة التابعة لمركز طامية ، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بمصرع شاب من قرية الهيئة دائرة المركز اثناء التنقيب عن الآثار.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية برئاسة رئيس المباحث و سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انه أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار لقي الشاب عمر محمد حسان 26 سنة مصرعه وتم انتشال الجثة ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت نيابة مركز طاميه والتى امرت بندب لجنة من الاثار لبيان اذا كانت المنطقة اثرية من عدمه وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وبيان سبب الوفاة وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق امس قام عامل من قرية دفنو التابعة لمركز إطسا بالفيوم بمحاولة التخلص من طليقته بإطلاق عدة اعيرة ناريه عليها في وضح النهار وسط المارة في القرية، بسبب سلوكها وعدم رضوخها بالرجوع إليه مرة أخرى، وتم نقلها لمستشفى إطسا المركزي لعمل الإسعافات الأولية اللازمه لها وتلقيها العلاج اللازم بإجراء عملية جراحية لاخراج طلقات الرصاص من جسدها، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بواقعة شروع في قتل وإصابة ربة منزل بعدة طلقات اعيرة نارية في جسدها على يد طليقها بقرية دفنو التابعة لدائرة المركز، على اثرها تم نقلها لمستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم وخضعت لعمليات جراحية فى محاولة لانقاذها .

وعلى الفور انتقل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة إطسا لمحل الواقعة بقرية دفنو تبين إصابة ناديه ق. ك ٣٧ سنه ربة منزل على يد طليقها محمد ع. س. ٤٨ سنه عامل، على خلفية مشاكل أسرية بينهما عازما النيه على التخلص منها لسلوكها ورفضها العودة إليه مرة أخرى.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إطسا من القبض على المتهم المتورط بإطلاق اعيرة ناريه على طليقته في نهر الشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجنى عليها حال سماح حالتها الصحية بذلك و تولت التحقيق .