حفلات عيد الأضحي.. تفاصيل حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة

يستعد النجم تامر حسني مساء اليوم لإحياء حفل غنائى يضم اعداد جماهيرية كبيرة ضمن احتفالات موسم عيد الأضحي بالقاهرة الجديدة، ومن المفترض ان يقدم فى حفل اليوم باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغانيه التى قام بتسجيلها مؤخرا المفضلة عند الملايين.

تامر حسني

أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة

وطرحت الشركة المنظمة لحفل العيد لـ تامر حسني، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، وجاءت أسعارها بين الفئات السعرية التالية: "350 جنيها، 550 جنيها، 750 جنيها".

حفل تامر حسني في لبنان

من ناحية أخري، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

تامر حسني

آخر حفلات تامر حسني

كان الفنان تامر حسني، أحيا حفلا غنائيا ساهرا في 19 أبريل الماضي، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، ضمن مهرجان المدارس الذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر.

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: "قدها، حلو المكان"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

تامر حسني



سبب تأجيل "يا نهار أبيض"

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله أغنية "يا نهار أبيض"، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية، قائلاً: "يا شباب يا جميل، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن أغنية "يا نهار أبيض" الحقيقة أن اغنية "يا نهار أبيض" محتاجة توقيت أفضل يوسع لها علشان تنتشر صح، فتم تحويلها لأغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين".

وأضاف: "الأغنيات هيبقوا 2 أو 3 عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات وأحزان الشتا اللي كأبتكم بيها".

وتابع: "مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا إن شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم وبمنتهى الصراحة كل حد فيكم يقولي أكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً".