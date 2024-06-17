تعد صينية الرقاق من أفضل الوصفات المحببه بين الكبار والصغار ومن الوصفات المهمة على مائدة الغداء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وتحتوى صينية الرقاق على مكونات كثيرة مفيدة لصحة الجسم وذكية المذاق.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة لسفرة العيد بخطوات سهلة وبسيطة.





- رقاق : 12 قطعة (رقاق جاف)

- مرق دجاج : 3 اكواب

- لحم مفروم : نصف كيلو (مطبوخ)

- الزبدة : ربع كوب

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن دائرية بالزبدة.

غمّسي ورقة الرقاق في المرق لمدة ثانية واحدة ثم رصيها في الصينية.

ادهني الورقة بالزبدة من أعلى، ثم كرري العملية على أربع ورقات أخرى.

وزعي اللحم المفروم على الورقة السادسة.

كرري غمس أوراق الرقاق ودهنها بالزبدة مع الأوراق المتبقية.

ادهني الوجه بالزبدة.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة ثم اقلبيها عندما تحمر القاعدة.

أعيدي الصينية مرة أخرى إلى الفرن لمدة 15 دقيقة.

قدمي الرقاق مع السلطة الخضراء