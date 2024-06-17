سويسرا تؤكد تواصلها مع روسيا بشأن أوكرانيا لبحث نتائج مؤتمر السلام

أعلن وزير خارجية سويسرا إينياتسيو كاسيس أن سويسرا تعتزم بحث نتائج المؤتمر بشأن أوكرانيا الذي استضافته يومي 15 و16 يونيو مع روسيا.

وأكد كاسيس خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، أن الاتصالات بين سويسرا وروسيا "منتظمة"، مضيفا أن "لدينا سفارة عاملة بشكل كامل في موسكو، ولها اتصالات مع وزارة الخارجية الروسية كل أسبوعين".

وأضاف وزير خارجية سويسرا : "سنبحث نتائج هذا المؤتمر مع الروس".

ورفض كاسيس الكشف عن تفاصيل الاتصالات المقبلة مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أن ذلك "لن يؤدي إلى بناء الثقة".

روسيا تغيب عن مؤتمر السلام في سويسرا

يذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا، شارك فيه ممثلو أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا.

فيما جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد تأكيد أهمية تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في أوكرانيا.



وقالت إن هذا الجمع الموقر يظهر اهتمام العالم الشديد بالحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى التأثيرات السلبية للحرب على دول العالم سواء من ناحية الأمن الغذائي أو سبل الوصول إلى الطاقة أو التجارة العالمية.



وأضافت أن المشاركين أكدوا - على مدار اليوم وأمس - على تأثير الحرب على اقتصاداتهم، ولذلك جاء العديد من الأطراف إلى سويسرا لمناقشة إيجاد سبيل للخروج من الحرب؛ لافتة إلى أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، ولكنه سيكون رحلة.



وشددت على ضرورة أن تقاوم أوكرانيا هذه الحرب، وأن يتم مساندتها - بموجب ميثاق الأمم المتحدة - من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

وأضافت أن المشاركين أكدوا - على مدار اليوم وأمس - على تأثير الحرب على اقتصاداتهم، ولذلك جاء العديد من الأطراف إلى سويسرا لمناقشة إيجاد سبيل للخروج من الحرب؛ لافتة إلى أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، ولكنه سيكون رحلة.

الجدير بالذكر أن أصدر المشاركون في قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا اليوم الأحد بيانا مشتركا أكدوا فيه على عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية.



وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي أن الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية على العالم.