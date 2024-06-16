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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تين هاج: مانشستر يونايتد أخبرني بإستمراري بعد فشل المفاوضات مع توخيل

تين هاج
تين هاج

أكد تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي أخبره أنهم تفاوضوا بالفعل مع توماس توخيل لقيادة الفريق، لكنهم يرون أن المدرب الهولندي الأفضل، وأبلغوه بإستمراره مع الشياطين الحُمر.

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كانت التقارير أشارت أن مسؤولي مانشستر يونايتد اجتمعوا مع توماس توخيل حول إمكانية قيادة الشياطين الحُمر، قبل أن تفشل المفاوضات.

قال تين هاج في تصريحاته لوسائل الإعلام الهولندية: أخبرني مانشستر يونايتد أنهم تحدثوا مع توماس توخيل، نعم، لقد قالوا إنهم توصلوا في النهاية إلى استنتاج مفاده أن لديهم بالفعل أفضل مدير.

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وواصل تين هاج: مسؤولو مانشستر يونايتد سافروا إلى مدينة إيبيزا ليخبروني بقرار استمراري، أزعجوني في إجازتي ووقفوا أمام باب منزلي

وتابع مدرب مانشستر يونايتد: أنا في محادثات معهم بشأن عقدي الجديد، علينا إيجاد الاتفاق على العقد الجديد وهذا ليس سهلا، سنتحدث عن ذلك لاحقا.

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