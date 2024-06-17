الإسعافات الأولية الصحيحة لإنقاذ المصاب بلدغة ثعبان

أعلنت الدكتورة أناستاسيا سيميونوفا أخصائية السموم، أن 5 ملايين إنسان في العالم يعاني من لدغات الثعابين سنويا، يتوفى منهم 130 ألف شخص.

وتشير الدكتورة، إلى أن لدغة الأفعى تعتبر مشكلة طبية معقدة في جميع أنحاء العالم لأن عواقبها خطيرة جدا. فما الذي يجب فعله في حالة تعرض الشخص لها.

ووفقا لها، يجب في هذه الحالة تقديم الإسعافات الأولية على الفور - سواء أثناء النقل أو أثناء انتظار الأطباء. وتوصي بما يلي:

1 - نقل الشخص من منطقة الخطر واستدعاء سيارة الاسعاف؛

2 - تثبيت الطرف المصاب في وضعية مستقيمة؛

3 - نزع جميع المجوهرات والأساور والملابس الضيقة؛

4 - معالجة موضع الجرح بالماء والصابون أو بأي مادة مطهرة؛

5 - وضع ضمادة ضاغطة (غير شديدة) على موضع اللدغة؛

6- نقل الشخص المصاب في وضعية الاستلقاء فقط.

وشارك مركز Blue Ridge Poison في مؤسسة UVA Health الأمريكية، نصائح حول كيفية تجنب لدغات الثعابين وما يجب فعله، وما لا تفعله، إذا تعرضت للدغ.

وعادة ما تحاول الثعابين والأفاعي الاختباء أو الهروب، لكنها ستلدغ من يعترض طريقها كملاذ أخير "حلاوة الروح" كما يقال.

والعديد من اللدغات التي يتم الإبلاغ عنها لمراكز السموم هي نتيجة محاولة شخص ما الإمساك بأفعى أو قتلها، ولتجنب الأذى يجب الحفاظ على مسافة أمان بينكما.

تجنب لدغات الأفاعي:

ابق متيقظا عندما تكون في الأماكن التي يحتمل أن تأوي ثعابين، مثل العشب الطويل أو المناطق الصخرية أو الغابات. وراقب المكان الذي تضع فيه قدميك، وارتد دائما سراويل طويلة وأحذية مغلقة.

وفي ما يلي بعض النصائح الإضافية للحماية من لدغات الأفاعي عندما تكون في المنزل:

- حافظ على المنطقة المحيطة بمنزلك وساحتك خالية من الآفات والحطام وأكوام الخشب. وبعبارة أخرى، لا تجعل حديقتك "مائدة" للثعابين أو القوارض، أو ملجأ للاختباء من الحيوانات المفترسة.

- لا تنشر كرات النفتالين في حديقتك، لأنها لا تصد الثعابين ويمكن أن تشكل خطرا على الحياة البرية الأخرى أو الأطفال الصغار.

ماذا تفعل إذا تعرضت للدغة أفعى؟

في حين أن هناك نحو 3000 لدغة ثعبان يتم الإبلاغ عنها لمراكز السموم الأمريكية كل عام، ففي المتوسط​، هناك أقل من 10 من تلك اللدغات تؤدي إلى الوفاة. ومع ذلك، فإن لدغات الأفاعي مؤلمة وتتطلب رعاية طبية.

