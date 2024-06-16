بيراميدز في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم

يعتلى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق صافرة مباريات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري المصري الممتاز فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، كما يتواجد الزمالك في المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة.

ويلتقي فريق المقاولون مع نظيره طلائع الجيش اليوم في افتتاحية مباريات الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 56 نقطة

2- المصري البورسعيدي 39 نقطة

3- زد اف سي 37 نقطة

4- الأهلي 36 نقطة

5- إنبي 36 نقطة

6- الاتحاد السكندري 36 نقطة

7- مودرن فيوتشر 35 نقطة

8- سموحة 35 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

10- طلائع الجيش 33 نقطة

11- الزمالك 31 نقطة

12- الجونة 30 نقطة

13- الإسماعيلي 27 نقطة

14- البنك الأهلي 23 نقطة

15- بلدية المحلة 22 نقطة

16- فاركو 21 نقطة

17- المقاولون العرب 16 نقطة

18- الداخلية 15 نقطة