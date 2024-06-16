ميرهان حسين تشبه زهرة حب

اعتادت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها المستوحاه من الطبيعية الخلابة لتكن دائما التواصل مع جمهورها وتصبح مثال تقتدي به صاحبات الذوق المتمرد المحب للتجديد والاختلاف.

وتألقت ميرهان حسين بإطلالة ساحرة مفعمة بالأنوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الأوف شولدر باللون الأبيض يتوسطه حزام رفيع عكس نحافة خصرها.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها لاعلى كعكه، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

ميرهان حسين

ميرهان حسين (28 أكتوبر 1982 -)، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.