إسرائيل في تحقيق أولي: ناقلة القتلى الثمانية أصيبت بصاروخ من مدى قصير

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تحقيق أولي للجيش خلص إلى أن ناقلة الجنود المدرعة استهدفت بصاروخ مضاد للدروع، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة الجزيرة.

وأعلنت أن الصاروخ اخترق مقصورة المتفجرات والألغام ولم تترك الانفجارات أي فرصة لنجاة العسكريين، منوهة إلى أن منظومة صد الصواريخ المضادة للدروع لم تعمل أثناء استهداف المدرعة أمس في رفح لقصر المدى الذي أطلق منه الصاروخ.

فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الوضع في غزة مقلق بعد استعادة حماس تعافيها في خان يونس وشمال القطاع والمخيمات في الوسط.

وكان جيش الاحتلال أعلن، أمس، مقتل ثمانية من عناصره في رفح جنوبي قطاع غزة، وأوضح أن ناقلة جند من نوع "نمر" استهدفت بقذيفة مضادة للدروع ما أدى إلى مصرعهم على الفور.

وبهذا يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب إلى 658 جنديا.

ويأتي ذلك وسط استمرار عمليات القصف والمعارك بين الجنود الإسرائيليين والمسلحين الفلسطينيين، حيث أفاد سكان، بوقوعها خصوصًا في رفح والمنطقة المحيطة بهذه المدينة الكبيرة.

ويركز الجيش خصوصا عملياته على رفح بجنوب القطاع حيث أطلق في 7 مايو هجومه البري بهدف القضاء على حماس، لكن عمليات القصف والمعارك تستمر في أماكن أخرى في قطاع غزة.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد هجوم شنته حركة حماس من غزة في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1194 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب بيانات إسرائيلية رسمية.

وخلال الهجوم أسر 251 شخصًا ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، توفي 41 منهم، بحسب الجيش.

وردا على ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسع النطاق في غزة خلف 37296 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها حماس.