أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين| صور

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، تقلبات جوية مفاجئة، وتساقط أمطار خفيفة على قرية الطرفة، وأعلنت الوحدة المحلية، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة أي طوارئ.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن المدينة تعرضت لتقلبات جوية مفاجئة وغطت الغيوم سماء بعض المناطق، تصحبها أصوات رعدية خفيفة، وتساقط أمطار خفيفة بقرية الطرفة لم تستمر أكثر من 20 دقيقة، ولم تسفر هذه الأمطار عن أي تجمعات مياه، أو حدوث سيول.



أمطار خيفية علي مدينة سانت كاترين..

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتدخل السريع في حالة حدوث سيول.

وأوضح أن جميع الطرق المؤدية للمدينة تعمل بشكل طبيعي، ويستمتع السائحين خلال تنفيذ برامجهم السياحية بالمدينة، وجرى الاطمئنان على الأفواج السياحية التي صعدت جبل موسى للاستمتاع بمشهد الغروب.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط الرياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بجنوب سيناء، وتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق.