الإثنين 17 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بايدن: نعمل من أجل التوصل إلى مبدأ حل الدولتين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تعمل على الوصول إلى حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة العربية.

وأضاف أن إدارته تبذل أقصى ما في جهدها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.

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ونوه إلى أن مقترحنا لوقف النار في غزة على 3 مراحل أفضل طريقة لإنهاء العنف.
 

وفي وقت سابق، أفاد مصدر رفيع المستوى بأن مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية”.

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ254 مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيدا، و102 إصابة.

واوضحت الوزارة أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و337 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و85 ألفا و299 مصابا.

 

 

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