بايدن وترمب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى

أعلنت شبكة سي إن إن، اليوم السبت، قواعد المناظرة الأولى التي ستنظم بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترمب في إطار حملة انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، في 27 يونيو والتي تستمر ساعة ونصف ساعة بدون جمهور.

تجرى المناظرة بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية الأميركية في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب-شرق)، في موعد أبكر بكثير من المعتاد.

وكانت القناة قد أشارت في مايو إلى أن المناظرة ستتم من دون جمهور وهو ما يفضله بايدن.

وأعلنت السبت أن فريقي حملة المرشحين وافقا على مجموعة من الترتيبات الأخرى، تتضمن استخدام منصتين متطابقتين وميكروفونين قابلين للتعطيل.

واوضحت الشبكة أنه سيتم كتم صوت الميكروفونين طوال مدة المناظرة، إلا للمرشح عندما يحين دوره في التحدث، مضيفة أن المقدمين، جاك تابر ودانا باش، سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان حصول مناقشة حضارية.

والمناظرة التي ستستغرق 90 دقيقة ستتوقف مرتين لبث إعلانات تجارية ولن يتمكن المرشحان من التواصل مع فريقيهما خلال هاتين الفترتين.

كما سيتم حظر الملاحظات المكتوبة مسبقًا في موقع التصوير، ولكن سيتم منح المرشحين قلمًا ورزمة أوراق وزجاجة ماء.