إريكسن رجل مباراة الدنمارك و سلوفينيا

فاز كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك بجائزة رجل مباراة سلوفينيا والدنمارك والتي جمعت بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا.

واستطاع كريستيان إريكسن تسجيل هدف الدنمارك الوحيد خلال تعادلهم مع سلوفينيا، وقدم مستويات جيدة حيث قام ب4 مراوغات ناجحة من 7 ودقة التمرير 88%، 8 الفوز بالثنائيات الأرضية.

إريكسن

وانتهت مباراة الدنمارك و سلوفينيا بتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي انتهت بينهما في أولى مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف للنجم كريستيان إريكسن في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وتعادل إيريك جاتزا لمنتخب سلوفينيا في الدقيقة 77.

وخاض اريكسن مباراة اليوم في البطولة بعد الأزمة الشهيرة التي تعرض لها في يورو 2020 بعدما سقط على أرض الملعب نتيجة مشكلة في القلب.

حصل كل منتخب على نقطة وحيدة في مجموعته، حيث يقع منتخبا الدنمارك و سلوفينيا و إنجلترا وصربيا في المجموعة الثالثة.