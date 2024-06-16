سلوفينيا تتعادل مع الدنمارك بكأس الأمم الأوروبية يورو 2024

تنتهت مباراة منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب سلوفينيا بتعادل المنتخبين بهدف لمثله، في المواجهة التي انتهت منذ قليل في أولى مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف للنجم كريستيان إريكسن في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وتعادل إيريك جاتزا لمنتخب سلوفينيا في الدقيقة 77.

و يخوض اريكسن مباراة اليوم في البطولة بعد الأزمة الشهيرة التي تعرض لها في يورو 2020 بعدما سقط على أرض الملعب نتيجة مشكلة في القلب.

وأصبح كريستيان إيريكسن أكبر لاعب في تاريخ منتخب الدنمارك يُسجل هدفًا في بطولة اليورو بعد هدفه في شباك سلوفينيا.

وبدأ منتخب الدنمارك مباراته أمام سلوفينيا بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل- الدفاع: أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن- الوسط: إريكسن، هوجبيرج، ويند، ألكسندر باه، فيكتور كريستنسن- الهجوم: هويلوند، هولماند.