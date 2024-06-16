طريقة عمل مخلل الطماطم اللذيذ لتزيين مائدة عيد الأضحى

عيد الأضحى من المناسبات الدينية الهامة في العالم الإسلامي، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، ويحرص الكثيرون على تحضير أطباق مميزة لتقديمها على سفرة العيد، ومن بين هذه الأطباق، يبرز مخلل الطماطم كواحد من المقبلات الشهية التي تضيف نكهة فريدة إلى المائدة. يتميز مخلل الطماطم بسهولة تحضيره وطعمه اللذيذ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه بجانب الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عمل مخلل الطماطم بخطوات بسيطة وسهلة.





طريقة عمل مخلل الطماطم

المكونات:

- 1 كيلوغرام من الطماطم الصغيرة (الكرزية أو الطماطم العادية مقطعة إلى أرباع)

- 2 فص ثوم مقطع إلى شرائح

- 1 حبة فلفل أخضر حار (اختياري) مقطع إلى حلقات

- 1/4 كوب خل أبيض

- 1/4 كوب عصير ليمون

- 2 ملعقة كبيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة سكر

- 1 ملعقة كبيرة حبوب الكزبرة

- 1 ملعقة صغيرة حبوب الخردل

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب

- 3 أكواب ماء مغلي ومبرد





طريقة التحضير

1. تحضير الطماطم: اغسلي الطماطم جيدًا واتركيها تجف. إذا كنت تستخدمين طماطم عادية، قومي بتقطيعها إلى أرباع.





2. تحضير المحلول الملحي: في وعاء كبير، اخلطي الماء المغلي والمبرد مع الملح والسكر حتى يذوبا تمامًا.





3. إضافة النكهات: أضيفي حبوب الكزبرة، حبوب الخردل، والفلفل الأسود إلى المحلول الملحي. إذا كنت تفضلين نكهة حارة، أضيفي الفلفل الأخضر الحار.





4. تحضير البرطمان: ضعي شرائح الثوم في قاع البرطمان النظيف والمعقم. رتبي الطماطم فوق الثوم بشكل جيد.





5. صب المحلول: اسكبي المحلول الملحي المتبل فوق الطماطم حتى يغطيها تمامًا.





6. إضافة الحمض: أضيفي الخل وعصير الليمون إلى البرطمان. تأكدي من تغطية الطماطم تمامًا بالمحلول.





7. إغلاق البرطمان: أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه في مكان بارد وجاف لمدة 3-5 أيام حتى يتخمر ويكتسب الطماطم النكهة المطلوبة.





8. التقديم: بعد انتهاء فترة التخليل، يمكنك تقديم مخلل الطماطم كطبق جانبي لذيذ مع أطباق اللحوم والأرز خلال سفرة عيد الأضحى.





مخلل الطماطم سهل التحضير ويمكن تعديله حسب الذوق الشخصي بإضافة توابل أخرى أو تقليل كمية الفلفل الحار. استمتعي بتحضير هذا الطبق الشهي وأضفي لمسة من النكهة المميزة إلى مائدتك في عيد الأضحى.