الحر يفسد فرحة المصريين بالعيد

شهدت المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، إقبال ملايين المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط فرحة الكبار والصغار الذين حرصوا على التواجد فى المساجد والساحات المكشوفة من بعد صلاة الفجر مباشرة لحجز أماكنهم.

وأقبل على مساجد القاهرة الفاطمية آلاف المواطنين، إذ شاركت مختلف الجنسيات فى صلاة العيد بالجامع الأزهر قلعة ومنارة الإسلام بالعالم أجمع، كما تواجد الآلاف فى مسجد الإمام الحسين فى الجهة المقابلة للأزهر، لتعلوا اصوات تكبيرات العيد وتعم أرجاء وسط القاهرة كافة.

وافترش المواطنين شارع جامعة الدول العربية، حيث مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين فى محافظة الجيزة، لآداء صلاة عيد الأضحى وسط فرحة عارمة، حيث انتشر بائعو البالونات وألعاب الأطفال والحلوى، كأحد مظاهر الاحتفال بالعيد.

ولم تختلف منطقة مصر الجديدة فى مظاهرة الاحتفال وصلاة العيد عن غيرها، إذ شارك آلاف المواطنين فى الصلاة بمسجد الصديق فى منطقة شيراتون، كما حضر أهالى منطقة السيدة زينب إلى مسجد أم العواجز حفيدة رسول الله والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ قرابة الشهر.

وأدى أيضا المئات من سكان منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، ما بين الشيخ زايد والحصرى، صلاة العيد فى مشهد بديع يسر الناظرين، حيث اصطف المصلين جنبا إلى جنب كالبنيان المرصوص.

واتفقت مظاهر الاحتفال فى مختلف المساجد، وذلك بإلقاء البالونات على المصلين والأطفال من أعلى المساجد والمبانى فى مشهد لا يعبر عن شيء سوى الفرحة والبهجة وتميز مصر وتفردها عن غيرها من دول العالم بمظاهر العيد التى تدخل السرور على القلب.

وشهد كورنيش قصر النيل فى محيط وسط القاهرة، إقبالًا ضعيفاً من المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وانتشر أفراد الأمن ووضع الحواجز الحديدية، منعًا لأى محاولات من شأنها تعكير الجو العام.

وشهدت سينمات منطقة وسط البلد هدوءً تاما على الشبابيك أول أيام عيد الاضحى المبارك، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التى تتباين ما بين الأكشن والكوميدى والرومانسى بالتزامن مع عيد الأضحى 2024.

ويتنافس فى السينمات 4 أفلام جديدة على إيرادات شباك التذاكر خلال موسم العيد وهى كالتالي: ولاد رزق 3، أهل الكهف، اللعب مع العيال، عصابة الماكس.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام السينمات منعا لاندلاع أى أعمال شغب تعكر صفو المواطنين.

وشهد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة إقبالًا ضعيفاً من المواطنين، للاستمتاع بالجلوس على نهر النيل، بالتزامن مع احتفالات أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يضم الممشى خدمات عديدة بداية من كوبرى إمبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو.

كما شهد الممشى إقبالًا خاصة الأطفال حيث بدأوا فى التوافد منذ الصباح الباكر لالتقاط الصور التذكارية والسيلفى والتنزه على الممشى.