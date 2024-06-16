شاهين يدعو المواطنين إلى ذبح الأضاحي في المجازر الرسمية حفاظًا على الصحة

قام الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجولة تفقدية شملت المجزر الرئيسي في البساتين وحديقة الأسماك بالزمالك، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان سلامة وصحة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

10 آلاف أضحية

استقبلت المجازر اليوم حوالي 10 آلاف أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.

وتم ذبح جميع الأضاحي تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

تقدم جميع المجازر خدمات ذبح الأضاحي مجانًا للمواطنين.

التقى شاهين بالمواطنين وأصحاب الأضاحي واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم.



زيارة حديقة الأسماك:

تفقد شاهين حديقة الأسماك بالزمالك للاطمئنان على توفير سبل الراحة للزائرين.

التقى ببعض الزائرين واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم، ووجه بتيسير كافة الخدمات للزائرين والاستمرار في تطويرها.

متابعة سير العمل:

توجه شاهين إلى مقر الهيئة لمتابعة سير العمل على مستوى الجمهورية.

شملت المتابعة الحدائق التابعة للوزارة والمجازر وحملات التفتيش.

عقد اجتماعًا مع مديري مديريات الطب البيطري في المحافظات والإدارات المعنية بالهيئة.



التأكيد على الالتزام بالتعليمات:

شدد شاهين على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية والبيطرية والبيئية في جميع المجازر.

دعا المواطنين إلى ذبح الأضاحي في المجازر الرسمية للحفاظ على الصحة العامة.

أكد على استمرار الهيئة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.