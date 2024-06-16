«الأهلى المصرى» يحصل على شهادة الجودة (ISO 9001) فى الإمداد اللوجيستى

حصل البنك الأهلى المصرى على شهادة الجودة (ISO 9001) فى مجال الإمداد اللوجيستى والمخازن من قبل هيئة المواصفات البريطانية «bsi»، وهى واحدة من المؤسسات الدولية المميزة والرائدة دوليا فى مجال تقييم أنظمة الجودة فى مختلف المؤسسات العالمية، وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى القطاع المصرفى المصرى وبما يعزز ريادة البنك الأهلى المصرى فى التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية فى مختلف المجالات.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الشهادة كأول بنك مصرى يحصل عليها فى هذا المجال والتى تعكس كفاءة فريق عمل مجموعة الدعم الإدارى ويدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية فى نظم ومعايير إدارة البنك الأهلى المصرى لمختلف أعماله كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى، مؤكدا على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة فى مختلف القطاعات واستخدام الأساليب والإجراءات التى تواكب التطور فى هذا المجال والمطبقة فى المؤسسات الكبرى لتحقيق أعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات المختلفة.

وتوجه يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بالشكر والتقدير لكافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بمجموعة الدعم الإدارى بالبنك على الجهود المبذولة وسرعة الأداء والتنظيم والرقابة الفعالة التى تدعم مختلف خطوط الأعمال بالبنك، مشيراً إلى اهتمام الإدارة بتوفير كافة متطلبات العمل بأعلى مستوى فنى واقل تكلفة بما يساهم فى تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بكفاءة وانسيابية.

وأكد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى، على انعكاس تلك الشهادة على بذل المزيد من الجهد من جانب كافة العاملين بمجموعة الدعم الإدارى للاستمرار فى تحقيق إنجازات للبنك الأهلى المصرى، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى لمجموعة الدعم الإدارى والقطاعات التى تقودها هو تحقيق الاستدامة فى مجال الإمداد اللوجيستى وتطبيق المعايير الدولية والاهتمام بسلاسل الإمداد واستدامتها وتقليل المخاطر لأقل درجة ممكنة فى ظل كافة التحديات لتحقيق أعلى معايير الجودة فى الأداء.

كلام الصورة: هشام عكاشة