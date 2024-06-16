الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

رابط وموعد التقديم.. تفاصيل مشروع "valley towers" في حدائق أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل مشروع "valley towers" في حدائق أكتوبر، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود التفاصيل كاملة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024.

عدد الشقق المطروح 984 وحدة سكنية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن عدد الشقق المطروح 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر.

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شروط الحجز والأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الإسكان 2024

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وأوضح وزير الإسكان، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2 : 100م2)، وأن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.

 

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