رابط وموعد التقديم.. تفاصيل مشروع "valley towers" في حدائق أكتوبر

يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل مشروع "valley towers" في حدائق أكتوبر، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود التفاصيل كاملة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024.

عدد الشقق المطروح 984 وحدة سكنية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن عدد الشقق المطروح 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح وزير الإسكان، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2 : 100م2)، وأن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.