5 حالات.. الإسكان تحذر من سحب شقق الاجتماعي وسكن لكل المصريين

حذرت وزارة الإسكان، من حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، وفقا للقانون، في حالة التلاعب والمتاجرة بالشقق بمخالفة قانون الاسكان الاجتماعي، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي، سكن كل المصريين، يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.

وجرم قانون الإسكان، الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحالات التي تؤدي لسحب الوحدة السكنية كالتالي:

1- بيع الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها

2- تأجير الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها

3- تغيير نشاط الشقة من سكنى لنشاط تجاري أو إداري

4-عدم الانتفاع بالشقة على نحو منتظم بعد عام على استلامها

5-تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد