شروط الحجز والأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الإسكان 2024

يترقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد الانتهاء من التسليم في المشروعات الماضية.



الأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الإسكان 2024:



1. صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2. صور شهادات ميلاد الأبناء.

3. إيصال مرافق غاز، كهرباء، مياه.

4. شهادة دخل من جهة العمل أو محاسب.

5- صورة من عقد إيجار الوحدة التى يقيم بها المتقدمين .

6- قيد عائلي مميكن .

7- قسيمة زواج مميكنة.

8- برنت تأمينات إن وجد



شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024:



1. أن يبدأ سن المتقدم لحجز الوحدة السكنية من 21 سنة ويصل حتى 50 سنة.

2. يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية واحدة.

3. عدم استفادة المتقدم للحجز من مبادرات التمويل العقاري قبل ذلك.

4. أن يكون المتقدم للحجز غير مستفيد بأي وحدة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

5. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

