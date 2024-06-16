محمود البزاوي يتذكر علاء ولي الدين بذكري وفاته

حرص الفنان محمود البزاوي على إحياء ذكرى رحيل النجم علاء ولي الدين، التي تتزامن مع أول أيام عيد الأضحي.

حيث رحل عن عالمنا في 2003 تاركًا إرثًا كبيرًا بين الجمهور.

ونشر البزاوي صورة من الزمن الجميل يظهر فيها الراحل علاء ولي الدين وهو يلعب الطاولة مع الفنان أشرف عبد الباقي، بينما يجلس البزاوي وخالد النبوي بجوارهما.

محمود البزاوي وعلاء ولي الدين

وكتب محمود البزاوي عبر حسابه على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أول أيام عيد الأضحى.. ذكرى وفاة الصديق الجميل علاء ولي الدين.. ربنا يرحمه".

محمود البزاوي شارك فى موسم دراما رمضان بعملين؛ أولهما مسلسل “بدون سابق إنذار” بطولة النجمين آسر ياسين وعائشة بن أحمد، من إخراج هانى خليفة، والعمل من تأليف ألمى كفارنة.

ويسجل "بدون سابق إنذار" ثانى تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ15 حلقة، بعدما شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

كما شارك محمود البزاوى أيضًا فى مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر عرضه فى رمضان، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى، وهو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

عادل إمام ومحمود البزاوي

أبطال محارب

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

وكان هنأ محمود البزاوي الزعيم عادل إمام بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ83.

محمود البزاوي

حيث نشر البزاوي صورة تجمعه بالزعيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من كواليس تصوير مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" وعلق على الصورة قائلا: "عيد ميلاد الأستاذ .. و زي ما دايما بقول عن الاستاذ في تمثيل تراچيدي و في كوميدي و في عادل امام .. كل سنة و حضرتك طيب".