الرقائق الإلكترونية أو أشباه المواصلات أو كما يطلق عليها نفط المستقبل دورها فى تحديد النظام العالمى القادم.
الرقائق الإلكترونية قطع صغيرة مصنوعة من السيليكون، يتم تغليفها فى حاوية من البلاستيك أو الخزف تسمى الحزمة، وتعمل الرقائق الإلكترونية على تضخيم الإشارات الكهربائية، أو تعمل كمفتاح تشغيل/إيقاف فى تطبيقات الحاسب الآلى، ومن الممكن أن تكون الرقاقة عبارة عن ترانزستور واحد، أو دائرة متكاملة تضم مجموعة مترابطة من الترانزستوراتý.ý
ونقل تقرير نشره موقع «فوكس» عن بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذى لشركة «إنتل» قوله إن الرقائق «حاسمة لكل جانب من جوانب الوجود البشري»، وأضاف «كل شيء أصبح رقمياً أكثر فأكثر وكل شيء رقمى يعمل بأشباه الموصلات. لذلك، هذا أمر بالغ الأهمية لكل جانب من جوانب الوجود البشرى. احتياطيات النفط حددت الجغرافيا السياسية على مدى العقود الخمسة الماضية، ووجود سلاسل توريد التكنولوجيا وأشباه الموصلات سيحدد الجغرافيا السياسية للأعوام القادمة».
يتطلب تصنيع الرقائق الإلكترونية مصانع خاصة، وتبدأ عملية الإنتاج بتقطيع ألواح المواد إلى شرائح رقيقة، ثم تضاف العناصر الإلكترونية على سطح الشريحة باستخدام تقنية الطباعة بالضوء، وتُربط هذه العناصر معاً باستخدام الأسلاك الرفيعة لإنشاء الدوائر الإلكترونية وتدخل رقائق الحاسوب فى الصناعات المختلفة، ابتداء من الهواتف الذكية وأفران المايكرويف إلى السيارات والصواريخ والطائرات، وتعد تايوان، وكوريا الجنوبية، والصين، والولايات المتحدة، واليابان، من أبرز اللاعبين فى هذه السوق، ولكن حتى اليوم لا توجد منشأة واحدة فى العالم، يمكنها إنتاج الرقائق بالطريقة التى يمكن لمعامل TSMC ýالموجودة فى تايوان فعلهاý.ý
لذلك، تعد الرقائق الإلكترونية من الابتكارات المهمة فى عالم الإلكترونيات، وتتمتع بأهمية لأنها تعتبر الباسوورد الذى سيدير كل جوانب الحياة فى المستقبل، فمن يمتلك توطين وموارد تصنيع وسلاسل توريد تلك الشرائح سيتحكم حتمًا فى السياسة الجغرافية لدول العالم فى المستقبل، فيا ترى ما هى الدول التى تمتلك خامات ومواد أولية ومقومات من أراضٍ رخيصة، ورأس مال جاهز، وأيادٍ عاملة متعلمة ومتدربة ومستعدة للعمل بأجور رخيصة جدًاý.ý
وبالنظر لجميع المناطق المشتعلة فى العالم نجد السبب هو الصراع الخفى بين النظام العالمى المتراجع بقيادة أمريكا والقادم بقيادة الصين وروسيا، لأن تلك المناطق تمتلك المواد الخام أو جغرافية المكان لتوطين صناعات الشرائح والطاقة النظيفة، وهنا السبب الرئيسى أيضاً لحصار مصر بحزام نارى مشتعل لأنها المكان المناسب فى العالم الذى يمتلك مقومات توطين تلك الصناعات لما تمتلكه من مادة السيليكون المستخرجة من الرمال، وجغرافية المكان التى تساعد فى سلاسل التوريد لأى مكان فى العالم، وأيضا الأيدى العاملة المتدربة والأجور الرخيصة، وهنا صراع النفوذ للتواجد فى جغرافية مصر المرتبط بحرب غزة وصراع البحر الأحمر واشتعال السودان وليبيا، وهنا أيضًا عبقرية النظام الحاكم الذى يعمل منذ وصوله للحكم على تجهيز بنية تحتية تجعل مصر جاهزة لتوطين تلك الصناعات وهنا السبب الرئيسى لموافقة مجموعة البريكس على انضمام مصر لها، وأتمنى أن تعمل الحكومة الجديدة على توطين تلك الصناعة فى مصر.