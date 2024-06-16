الأحد 16/يونيو/2024 - 06:00 م 6/16/2024 6:00:04 PM

الرقائق الإلكترونية أو أشباه المواصلات أو كما يطلق عليها نفط المستقبل دورها فى تحديد النظام العالمى ‏القادم.‏

الرقائق الإلكترونية قطع صغيرة مصنوعة من السيليكون، يتم تغليفها فى حاوية من البلاستيك أو الخزف تسمى ‏الحزمة، وتعمل الرقائق الإلكترونية على تضخيم الإشارات الكهربائية، أو تعمل كمفتاح تشغيل/إيقاف فى ‏تطبيقات الحاسب الآلى، ومن الممكن أن تكون الرقاقة عبارة عن ترانزستور واحد، أو دائرة متكاملة تضم ‏مجموعة مترابطة من الترانزستوراتý.ý

ونقل تقرير نشره موقع «فوكس» عن بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذى لشركة «إنتل» قوله إن الرقائق «حاسمة ‏لكل جانب من جوانب الوجود البشري»، وأضاف «كل شيء أصبح رقمياً أكثر فأكثر وكل شيء رقمى يعمل ‏بأشباه الموصلات. لذلك، هذا أمر بالغ الأهمية لكل جانب من جوانب الوجود البشرى. احتياطيات النفط حددت ‏الجغرافيا السياسية على مدى العقود الخمسة الماضية، ووجود سلاسل توريد التكنولوجيا وأشباه الموصلات ‏سيحدد الجغرافيا السياسية للأعوام القادمة».‏

يتطلب تصنيع الرقائق الإلكترونية مصانع خاصة، وتبدأ عملية الإنتاج بتقطيع ألواح المواد إلى شرائح رقيقة، ثم ‏تضاف العناصر الإلكترونية على سطح الشريحة باستخدام تقنية الطباعة بالضوء، وتُربط هذه العناصر معاً ‏باستخدام الأسلاك الرفيعة لإنشاء الدوائر الإلكترونية وتدخل رقائق الحاسوب فى الصناعات المختلفة، ابتداء من ‏الهواتف الذكية وأفران المايكرويف إلى السيارات والصواريخ والطائرات، وتعد تايوان، وكوريا الجنوبية، ‏والصين، والولايات المتحدة، واليابان، من أبرز اللاعبين فى هذه السوق، ولكن حتى اليوم لا توجد منشأة واحدة ‏فى العالم، يمكنها إنتاج الرقائق بالطريقة التى يمكن لمعامل ‏TSMC ýالموجودة فى تايوان فعلهاý.ý

لذلك، تعد الرقائق الإلكترونية من الابتكارات المهمة فى عالم الإلكترونيات، وتتمتع بأهمية لأنها تعتبر الباسوورد ‏الذى سيدير كل جوانب الحياة فى المستقبل، فمن يمتلك توطين وموارد تصنيع وسلاسل توريد تلك الشرائح ‏سيتحكم حتمًا فى السياسة الجغرافية لدول العالم فى المستقبل، فيا ترى ما هى الدول التى تمتلك خامات ومواد ‏أولية ومقومات من أراضٍ رخيصة، ورأس مال جاهز، وأيادٍ عاملة متعلمة ومتدربة ومستعدة للعمل بأجور ‏رخيصة جدًاý.ý

وبالنظر لجميع المناطق المشتعلة فى العالم نجد السبب هو الصراع الخفى بين النظام العالمى المتراجع ‏بقيادة أمريكا والقادم بقيادة الصين وروسيا، لأن تلك المناطق تمتلك المواد الخام أو جغرافية المكان لتوطين ‏صناعات الشرائح والطاقة النظيفة، وهنا السبب الرئيسى أيضاً لحصار مصر بحزام نارى مشتعل لأنها المكان ‏المناسب فى العالم الذى يمتلك مقومات توطين تلك الصناعات لما تمتلكه من مادة السيليكون المستخرجة من ‏الرمال، وجغرافية المكان التى تساعد فى سلاسل التوريد لأى مكان فى العالم، وأيضا الأيدى العاملة المتدربة ‏والأجور الرخيصة، وهنا صراع النفوذ للتواجد فى جغرافية مصر المرتبط بحرب غزة وصراع البحر الأحمر ‏واشتعال السودان وليبيا، وهنا أيضًا عبقرية النظام الحاكم الذى يعمل منذ وصوله للحكم على تجهيز بنية تحتية ‏تجعل مصر جاهزة لتوطين تلك الصناعات وهنا السبب الرئيسى لموافقة مجموعة البريكس على انضمام مصر لها، وأتمنى أن تعمل الحكومة الجديدة على توطين تلك الصناعة فى مصر.