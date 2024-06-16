القبض على عاطل انتحل صفة رئيس جامعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (رئيس إحدى الجامعات) بتضرره من أحد الأشخاص لوضع صورته الشخصية على تطبيق "واتس آب" ومراسلة العامة منتحلاً صفته وإيهامهم بتسهيل إجراءات فـى نطاق عمله.. مما تسبب له فـى أضرار معنوية وأدبية جسيمة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى).. وإعترف بإرتكابه الواقعة المُشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مادية وأن المبلغ المالى من مُتحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم بين سيارة سوزوكي محملة بالركاب، ودراجه نارية " موتسيكل " على الطريق السياحي لبحيرة قارون عند مدخل شكشوك بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلتي القيادة في يدي السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارة والدرجة النارية.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي ودراجه ناريه على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام مدخل قرية شكشوك بدائرة مركز أبشواي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث أسفر حادث طريق بحيرة قارون السياحي اليوم، عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم حتى يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وفى سياق اخر فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.