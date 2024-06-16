محافظ أسيوط يزور المستشفيات لتهنئة المرضى بعيد الأضحى المبارك

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عددًا من المستشفيات لتقديم التهنئة للمرضى ولمرافقيهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنياً لهم الشفاء العاجل، كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.

ورافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور أدهم طلعت مدير مستشفى الايمان العام والدكتور أمجد صبحي مدير مستشفى أسيوط العام ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني للمحافظ ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب، وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد كما زار المرضى بأقسام الأطفال والاصابات والعناية المركزة وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية.

داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل مهنئاً بعيد الأضحى المبارك كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

واستكمل المحافظ، جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب لمتابعة سير العمل بالمستشفى وتواجد الاطباء والتمريض وجاهزية الأقسام بها مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى.

وقدم الهداي والعيديات للمرضى مشددًا علي تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل.

ومن جانبهم عبر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وينعم عليها بمزيد من الخير والرخاء والنماء.

وأوضح اللواء عصام سعد، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل.

وأكد أن غرفة الأزمات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أية بلاغات أو حوادث.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيرًا إلى درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف موزعة بكافة أنحاء المحافظة وأماكن الحدائق والمتنوهات والتجمعات للتعامل مع الحالات الطارئة وتكليف المسئولين بمتابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ.



