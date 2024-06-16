وكيل صحة قنا يكلف فريق المتابعة بالمرور علي الوحدات الصحية

في أول أيام عيد الأضحى المبارك..

كلف السيد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية، بتفقد الخدمات الوقائية وتقديم الرعاية الصحية الأولية في الوحدات الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح بدران، أن المديرية قامت بوضع خطة متابعة بقيادة الدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة، والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتورة نعمة الله طه ، الدكتورة اسماء محمد أعضاء إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وبمشاركة مديري الإدارات الصحية بالمرور علي الوحدات الصحية بهدف التأكد من تشغيلها وتقديم خدماتها المقررة.

وأضاف بدران، أن مراجعة وحدات التطوير ومنافذ الألبان للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر رصيد من ألبان الأطفال بمراحلها المختلفة، وتابع الفريق خلال جولاته الفرق المتنقلة المتواجدة، بأماكن التجمعات والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كالكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والإعتلال الكلوي

ونوه بدران، إلي إستمرار خطة المتابعة والمرور علي كافة منافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة والتأكد من تواجد الفريق المناوب خلال أيام العيد، مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة للوحدات الصحية وتقديم الدعم اللازم للمترددين من المواطنين.