الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مجازر الأقصر تواصل ذبح الأضاحي بالمجان

ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي

أعلن الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، استقبال مجازر الاقصر كافة الاضاحى من الأهالى والجمعيات الخيرية للذبح مجانا من أول يوم العيد حتى رابع يوم العيد. 

يأتى ذلك فى ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه يتم الكشف على الأضاحي من الأطباء لضمان جوده اللحوم وصلاحيتها ، و كذلك تتم أعمال الذبح من قبل الجزارين المرخصين.

ومن جانبه يناشد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة أهالى الأقصر للذبح داخل المجازر الحكومية ، لضمان الحفاظ على النظافة العامة بالشوارع وأيضاً التأكد من سلامة الأضحية، مهنئاً المواطنين بعيد الأضحى المبارك متمنياً لهم السلامة والأمان.

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