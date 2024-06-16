دار الأوبرا المصرية 2024| نشاط فني مكثف خلال صيف 2024

تقدم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامجًا فنيا مكثفا عقب انتهاء عيد الاضحى المبارك انطلاقا من رسالتها التنويرية الراقية فتستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر يونيو علي كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

البرنامج الصيفي الكامل لفروع الأوبرا 2024

حيث يشهد المسرح الكبير تقديم الباليه الكلاسيكى و الرومانسى الشهير "جيزيل" لفرقة باليه أوبرا القاهرة وذلك يومى الخميس والجمعة ٢٧و٢٨ يونيو ويمتد للشهر القادم حيث يقام يومى الإثنين والثلاثاء الأول والثانى من يوليو ويضم الباليه فصلين من تصميم جيان كورالى ،جوليس بيرروت و عبد المنعم كامل ، إخراج أرمينيا كامل ،تصميم الإضاءة ياسر شعلان،تصميم الديكور محمد الغرباوي

كتب نصه الدرامى الفرنسيان تيوفيل جوتهيو وجول سان جورج ووضع موسيقاه ادولف ادم مستلهما من الفلكلور السلافى وأعمال الكاتب الفرنسى الكبير فيكتور هوجو،

كما يقيم صندوق العاملين بدار الأوبرا حفلا السبت ٢٩ يونيو يحييه النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وقيادة المايسترو احمد عامر.

وتنظم دار الأوبرا المصرية إحتفالية ضخمة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو" ثورة شعب" بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وذلك يوم الأحد ٣٠ يونيو بمشاركة نجوم الأوبرا " أحمد عصام- مؤمن خليل- محمد متولى- أحمد عفت - محمد حسن- أحمد سعيد - اشرف وليد- فرح الموجى- منار سمير- إيناس عز الدين- مى حسن - حنان عصام- غادة آدم " . ويستقبل المسرح الصغير ثلاث حفلات لمركز تنمية المواهب الجمعة ٢١ يونيو والجمعة ٢٨يونيو والسبت ٢٩ يونيو ، بجانب حفل موسيقى حجرة لمحمد شرارة الثلاثاء ٢٥ يونيو.

فعاليات النشاط الثقافي والفكرى تتواصل بصالون ثقافى الاثنين ٢٤يونيو تحت عنوان "الموسيقى فى عصر الذكاء الصناعى فرص وتحديات بمشاركة الاستاذ الدكتور حسام لطفى-الاستاذ الدكتور خالد داغر- الموسيقار عمرو مصطفى- المهندس زياد عبد التواب " ويدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر

وتتواصل سلسلة لقاءات نادى السينما الأربعاء ٢٦ يونيو . وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية تستأنف سلسلة وهابيات مساء الأحد ٢٣ يونيو الى جانب حفلا لأوركسترا الأنامل الصغيرة قيادة المايسترو راجى المقدم السبت ٢٩ يونيو ويتضمن فقرة فنية مميزة احتفالا بثورة ٣٠ يونيو ، وتختتم حفلات معهد الموسيقى فرقة الموسيقى العربية للتراث الأحد ٣٠ يونيو .

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من الأنشطة المنوعة التى تقام على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية هى " أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية يومى الجمعة ٢١ و٢٨ يونيو ، فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي الثلاثاء ٢٥ يونيو كما تتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكرى بلقاء لنادى السينما السبت ٢٩ يونيو. ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفلين لأوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية يومى السبت والخميس ٢٢، ٢٧ يونيو ، كما يقيم نادى فنون الأوبرا لقاءً فنيا الإثنين ٢٤ يونيو ويعرض فيلم جديد من خلال نادى السينما الجمعة ٢٨ يونيو