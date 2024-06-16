بمناسبة عيد الأضحى

وجهت جبهة شباب الصحفيين الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارة بالعفو عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2024 ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. مؤكدة الجبهة على إن هذا القرار الإنساني الذي رسم الفرحة والبهجة في قلوب من تنفسوا الحرية وقضاء العيد مع أسرهم تأكيد من جديد على إن الدولة تسير بخطى ممتازة في ملف حقوق الإنسان الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في دولة 30يونيو الجديدة.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الرئيس السيسي تتجلي في أسمي مقومات الحق في حياة جديدة بهدف الوصول إلى الهدف المنشود في إخراج مواطن صالح يفيد وطنة ويرسم أمل جديد في غد أفضل ومستقبل مشرق.

اضاف طواله: دائما تؤكد الدولة المصرية صدق النوايا الطيبة الحسنة وترد بأفعال لا أقوال على العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد الذين يسعون في محاولات يائسة وبائسة للتشكيك في النجاح الكبير الذي تحقق على أرض الواقع في ملف حقوق الإنسان.



ووجهت الجبهة التحية إلى وزارة الداخلية التي طبقت أعلى معايير حقوق الإنسان على النزلاء وتأهيلهم بتعلم حرف مختلفة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل حتى يتمكنوا من العمل في مهن شريفة يستطيعون من خلالها الصرف على أسرهم بالحلال ويندمجون مرة أخرى في المجتمع

شباب الصحفيين تشكر الرئيس السيسي للعفو عن 4199 من مراكز الإصلاح والتأهيل

العفو عن 4199 من مراكز الإصلاح والتأهيل

العفو عن 4199 من مراكز الإصلاح والتأهيل

العفو عن 4199 من مراكز الإصلاح والتأهيل

العفو عن 4199 من مراكز الإصلاح والتأهيل

العفو عن 4199 من مراكز الإصلاح والتأهيل

العفو عن 4199 من مراكز الإصلاح والتأهيل

العفو عن 4199 من مراكز الإصلاح والتأهيل