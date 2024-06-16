نشر الفرق الطبية وفرق التوعية والتواصل المجتمعي بالحدائق والمتنزهات في سوهاج

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انتظام العمل بمستشفيات المحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية

وأشار إلى نشر فرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وكذلك نشر فرق التواصل المجتمعي بالمتنزهات، والنوادي والميادين، وذلك لتقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وخدمات التوعية والتثقيف الصحي أثناء الاحتفالات.

وأضاف أنه تم نشر سيارات الإسعاف بجميع ارجاء المحافظة وتكثيف تواجدها بالطرق الرئيسية والسريعة، والتي تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات وكيل وزارة الصحة، بتكثيف مرور فرق المتابعة والتفتيش علي المنشأت على مدار الساعة.

قامت الدكتورة نيفين هنري مدير إدارة مكافحة العدوي بالمديرية، بالمرور علي مستشفي سوهاج العام للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، ومتابعة إجراءات مكافحة العدوي وسياسات الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وأمان الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتزام الفرق الطبية بتلك السياسات.

وفي السياق قامت الدكتورة صفاء أبو السعود مدير إدارة المعامل بالمديرية، بالمرور علي مستشفي طهطا العام، وتم التأكد من توافر أرصدة كافية من المستلزمات و المحاليل المعملية و كذلك التأكد من عمل الأجهزة المعملية بالمستشفي و تم معايرة أجهزة الكيمياء للتأكد من دقة النتائج، كما تم التشديد علي الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوي والتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة.