سقوط صاروخ من المقاومة الإسلامية بالعراق على هدف إسرائيلي في حيفا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت، ضربها هدفا في حيفا بصاروخ "الأرقب - كروز مطور"، مؤكدة استمرارها في العمليات.

وأكدت"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت 15-6-2024 هدفا في حيفا المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب كروز مطور".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وبين الحين والآخر، تتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف جنود وآليات الاحتلال بأنحاء قطاع غزة





يذكر أن أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، استهداف مواقع وآليات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، إن مقاتليها استهدفوا مقر قيادة قوات الاحتلال في محور نتساريم، جنوب غربي مدينة غزة، بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم، ونشرت عبر تليغرام مقاطع مصورة لهذه العملية.

كما نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيل في محور نتساريم.

أما في رفح جنوبي قطاع غزة، التي تشهد اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، فقد أعلنت كتائب القسام أنها نفذت كمينا مركبا ضد آليات إسرائيلية متوغلة في تل السلطان، غربي المدينة.

وقالت كتائب القسام «إنه مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان، غربي مدينة رفح، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح».



وأضاف بيان القسام أنه تم استهداف ناقلة جند من نوع «نمر» ضمن قوة إنقاذ وصلت لاحقا إلى الموقع ذاته ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

كما أكد مصادر إسرائيلية مقتل جنود من جيش الاحتلال إثر استهداف مركبة عسكرية على يد المقاومة الفلسطينية.

وامتدت عمليات المقاومة الفلسطينية إلى قصف مواقع إسرائيلية أخرى، إذ أعلنت سرايا القدس أنها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، قصفت موقع «كيسوفيم» العسكري التابع للاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية.

كما قالت سرايا القدس إنها قصفت تموضعا لجنود إسرائيليين بمحيط مسجد سعد، شرق حي الزيتون، بمدينة غزة، بقذائف الهاون النظامي.