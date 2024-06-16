الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة..

محافظ جنوب سيناء يتابع احتفالات عيد الأضحى المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء …

 

 تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء .

 

وقام بالتواصل مع رؤساء المدن من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطمئن بتمام الحالة العامة بجميع المدن وأكد باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المدن والقطاعات الخدمية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

 

 كما وجه بالتواصل الدائم للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء مع غرف الشبكة الوطنية الفرعية بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسعاف والرعاية الصحية لسرعة الاستجابة وحل جميع المشكلات والأعطال بتلك القطاعات.

 

 

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