أسعار العلف في أول أيام عيد الأضحى بالأسواق ولدى تاجر الجملة

أسعار الأعلاف اليوم الأحد.. شهدت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الحد في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة بالتزامن مع الاحتفاء بأول أيام عيد الاضحى المبارك، استقرارًا ، على أخر قيمة سعرية مرتفعة شهدها العلف، وثبتت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن نحو 39,000 جنيه.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفترة الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الحد بالتزامن مع الاحتفاء بأول أيام عيد الاضحى المبارك، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات والخدمات السعرية التي تشغل الرأي العام المحلي والعربي، وفي ظل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ننشر القيمة السعرية الأعلاف والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الأضاحي، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الاعلاف اليوم الاحد بأول أيام عيد الاضحى المبارك

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 39,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما ثبت سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 11,200 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

كما ثبت أسعار كسب العباد 36% نحو 15,600 جنيه.

الدي دي جي

وظلت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، ثابتة عند 18,000 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

كما سجلت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» تراجعًا نحو 21,800 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» هبوطًا ليصل سعر الطن إلى 21,700 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

كما هبط سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 21,600 جنيه.

بادي نامي 21%

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%»، تراجعا ليصل سعره إلى 21,500 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.