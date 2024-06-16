كيف تستخدم نصائح Google Gemini لتحسين تجربة ChatGPT

في Google I/O الشهر الماضي، شاركت الشركة كتيبًا مع الحضور يخبرهم بأفضل طريقة لاستخدام Google Gemini، وكيفية صياغة المطالبة المثالية. هذه النصائح ليست مخصصة فقط لماجستير إدارة الحقوق الخاص بشركة Google، ولكنها في الواقع تنطبق بشكل أساسي على أي ماجستير إدارة أعمال. على الرغم من أنها صُنعت مع وضع الجوزاء في الاعتبار، إلا أن كل ذلك تقريبًا لا يزال ينطبق على المنافس الأول لـ Google؛ ChatGPT. إذا كنت ترغب في زيادة إنتاجيتك باستخدام ChatGPT ونموذج GPT-4o الجديد، فستعمل نصائح Gemini هذه بشكل جيد مع OpenAI أيضًا.



الأخطاء التي يجب تجنبها عند استخدام ChatGPT

هناك بعض الأشياء التي لا ينبغي عليك فعلها باستخدام ChatGPT

أولًا وقبل كل شيء، أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه مع Gemini، وبالتالي ChatGPT أيضًا، هو الذهاب إلى أقصى الحدود بسرعة. إن الإسهاب في ما تحتاجه هو شيء واحد، ولكن بناء مطالبة معقدة للغاية تستمر لفقرات متعددة يمكن أن يفسح المجال للهلوسة. ماجستير إدارة الأعمال مبدعون في ردودهم، وخنق هذا الإبداع يمكن أن يؤدي إلى نتائج غريبة أو غير دقيقة.

وبهذه الطريقة، يجب عليك أيضًا التأكد من عدم استخدام لغة غامضة. كن محددًا فيما تحتاجه، مع استخدام جمل مبسطة أيضًا حتى لا تفتح جملك للتفسير. ولا يجب عليك أيضًا أن تفترض معرفة مسبقة؛ إذا كنت تطرح سؤالاً يتطلب سياقًا، فتأكد من إعطاء هذا السياق في حالة عدم معرفة نموذج اللغة به. على سبيل المثال، إذا أردت المقارنة بين معالجين، فلن تقول "أحدث معالج AMD"، بل ستقول "The AMD Ryzen 9 9950X".

وأخيرا، تأكد من التمييز بوضوح بين المهام. لا تخلط بين مهام متعددة في نفس الوقت. قم بالتقسيم إلى الخطوة 1، والخطوة 2، والخطوة 3 إذا كنت بحاجة إلى ذلك، بدلاً من القفز بين الخطوات. إذا كانت تعليماتك قد تكون مربكة عند إعطاءها لشخص حقيقي، فمن المؤكد أنها ستكون مربكة عند إعطاءها إلى LLM.