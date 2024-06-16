أسعار زيت الطعام أول أيام عيد الأضحى لدى تاجر الجملة

أسعار زيت الطعام اول أيام العيد.. واصلة أسعار زيوت الطعام خلال الفترة الصباحية إلى منتصف اليوم الأحد بالتزامن مع الاحتفال بأول أيام عيد الاضحى المبارك لدى التاجر والاسواق المصرية، استقرارها، حيث ثبتت أسعار زيت الأولين، كما استقرت سعر زيت الصويا المكرر، ونفس الشيئ باقي الأنواع الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة، بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الاضحى المبارك في اول أيامه، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي والعالمي، وكافة المعلومات السعرية بالاسواق للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على أسعار السلع بكافة أنواعها في الاسواق، لاسيما أسعار زيت الطعام والذي جاء سعره اليوم على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام أول أيام عيد الاضحى لدى تاجر الجملة

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا ثباتًا، مسجلًا 47,000 جنيه

زيت الأولين

كما استقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 53,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

و شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 38,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 50,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 49,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.