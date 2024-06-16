في أول أيام عيد الأضحى.. صحة قنا تتابع انتظام العمل بالوحدات الصحية

كلف الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية بتفقد الخدمات الوقائية وتقديم الرعاية الصحية الأولية في الوحدات الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد بدران، أن المديرية قامت بوضع خطة متابعة بقيادة الدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وبمشاركة مديري الإدارات الصحية بالمرور علي الوحدات الصحية بهدف التأكد من تشغيلها وتقديم خدماتها المقررة.

وشدد بدران، على مراجعة وحدات التطوير ومنافذ الألبان للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر رصيد من ألبان الأطفال بمراحلها المختلفة.

وتابع الفريق خلال جولاته الفرق المتنقلة المتواجدة بأماكن التجمعات والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كالكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والإعتلال الكلوي.

ونوه بدران، إلى إستمرار خطة المتابعة والمرور علي كافة منافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة والتأكد من تواجد الفريق المناوب خلال أيام العيد، مؤكداً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة للوحدات الصحية وتقديم الدعم اللازم للمترددين من المواطنين.

محافظ قنا يعلن عن فتح 13 مجزرا لاستقبال الأضاحي وذبحها بالمجان فى العيد

وأعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

ويناشد محافظ قنا جميع أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد على منع ذبح الأضاحي في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الداودى، على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، لافتا الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى.

وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى. وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط.

وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف. وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا. وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.