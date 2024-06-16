يصل إلى 500 ألف جنيه .. قرض شخصي لأصحاب المعاشات | تفاصيل

يبحث الكثير من المواطنين عن طريق محرك البحث العالمي google من حين إلى آخر عن أسهل الطرق للحصول على قروض شخصية بمبالغ كبيرة، وأيضًا بشروط ميسرة و فوائد قليلة نسبيًا أو دون فائدة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تُثقل كاهل الكثيرين، حيث يقدم القرض المساعدة للمحتاجين وبارقة أمل ودعمًا ماليًا لذوي الدخل المحدود.

وتُقدم القروض الحسنة حلولًا مالية مُيسّرة تُساعد المحتاجين على تسديد الديون، تمويل مشاريعهم الصغيرة، أو تلبية احتياجاتهم الأساسية دون عبء إضافي من الفوائد.

يقدم البنك الزراعي المصري، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، ومن ضمنها القرض الشخصي الذي يبدأ من 5 آلاف ويصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن بشرط أن يتخطى المعاش 900 جنيه.





المستندات المطلوبة للحصول على القرض من البنك الزراعي المصري

1- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية.

2- تعهد بتحويل المعاش.

3- إيصال مرافق حديث "غاز كهرباء مياه".

مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

1- 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش.

2- عائد سنوي متناقص.

3- فترة سداد تصل لـ 10سنوات.

4- تأمين على الحياة.

5 - تسهيلات في السداد.

6 - وثيقة تأمين على الحياة.

7 - مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2024

أكد البنك المركزي المصري في نشرة صادرة عنه قليل، إنه من المقرر منح العامين بالجهاز المصرفي إجازة تبدأ من يوم الأحد 16 يونيو الجاري حتى الخميس 20 من نفس الشهر.

عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الأضحى 2024

وسيتم العودة للعمل يوم الأحد التالي له الموافق 23 من يونيو الجاري.

بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن العمل بالبنوك سيتم تعطيله اعتبارا من مساء الخميس المقبل، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه العاملون في الجهاز المصرفي من إجازات بمناسبة العيد تصل لـ9 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.