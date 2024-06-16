تعرف على موعد مباراة إسبانيا المقبلة في يورو 2024

أستهل منتخب إسبانيا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بفوز كبير على نظيره كرواتيا بنتيجة 3 ـ 1، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأوروبية، والتي تضم أيضا كل من (كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا).

مباراة إسبانيا المقبلة في يورو 2024

ويتقابل منتخب إسبانيا مع نظيره إيطاليا مساء الخميس المقبل 20 يونيو على ملعب فيليتنس أرينا، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية.

وحصد منتخب إسبانيا النقاط الثلاث الأولى له، في رسالة تحذير لجميع المنافسين في تلك البطولة.

وتذاع مباراة إسبانيا وإيطاليا عبر قنوات بي ان سبورتس ماكس، الناقل الرسمي لمباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وشمال إفريقيا.