انتظام عمل المخابز أول أيام عيد الأضحى بالبحر الأحمر

أكدت مديرية تموين البحر الأحمر، برئاسة شاذلى عايش بانتظام عمل المخابز ومحطات الوقود بكافة مدن المحافظة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بمديرية التموين بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بكافة أنواعها ، والالتزام بضوابط الذبح داخل المجازر الحكومية والأماكن المخصصة لها حفاظا علي البيئة و سلامة المواطنين، مؤكداً على تكثيف الرقابة التموينية علي المخابز والمجازر والأسواق والمحال والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية المنتجات، وتقديم منتج آمن حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي ذات السياق أفاد المهندس شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم توفير لحوم بأسعار مخفضة بالشركة المصرية لتجارة السلع بالجمله، حيث تم طرح خراف بلدية حية بسعر 220 جنيه للكيلو، وخراف بلدية مبردة بسعر 335 جنيها للكيلو ، لحوم بلدية طازة بسعر 335 جنيه للكيلو، لحوم هندية مجمدة بسعر 220 جنيها للكيلو ، كما يتم المرور علي المخابز لضمان وفرة الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، ومتابعة صرف المقررات التموينة والتأكد من صرفها بالاسعار المقررة، كما يتم تيسير عددا من الحملات التموينة علي الأسواق والمحلات للتأكد من وفرة السلع الغذائية وصلاحيتها، ومكافحة الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأفاد مدير تموين البحر الأحمر، أنه يتم متابعة صرف اسطوانات البوتاجاز يوميا من محطة تعبئة البوتاجاز بمختلف مدن المحافظة، والدفع بسيارات الي المناطق التي بها كثافة سكانية عالية، وذلك لحصول المواطنين علي اسطوانة البوتجاز المنزلي بسهولة ويسر، كما تم تشديد الرقابة علي محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من عدم التلاعب في الكميات الواردة لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات.