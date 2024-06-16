هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء.

أوضح الأزهر للفتوى، أنه إذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذا الحنفية، وهو المختار للفتوى.

وتابع: الجمع بين نِيِّة العقيقة ونِيِّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك.

دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

يبحث الكثير عن دعاء ذبح الاضحية وذلك ماننشره بحسب دار الإفتاء المصرية.

دعاء ذبح الأضحية

أوضحت دار الإفتاء، الصيغة الصحيحة له، إذ يسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك».

وعن دعاء ذبح الأضحية، استشهدت دار الإفتاء بما جاء عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إذ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: (إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ)، وهو الحديث الشريف الذي أخرجه أحمد في مسنده.

دعاء ذبح الأضحية من دار الإفتاء



وردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها جاء نصه: «هل هناك دعاء عند ذبح الأُضحية؟»، قائلة: «يستحب أن يدعو المضحي فيقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين».